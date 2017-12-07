Главный тульский следователь призвал формировать в обществе нетерпимость к коррупции и бороться с должностными преступлениями

Руководитель управления Следственного комитета России по Тульской области Александр Стариков призвал формировать в обществе нетерпимость к коррупции.



Антикоррупционное воспитание личности имеет особое значение в системе правового воспитания, рассказал он сегодня на встрече со студентами ТулГУ.

Как отметил он, в управлении расследуются дела о получении и даче взяток, злоупотреблении и превышении должностных полномочий, служебном подлоге, а также о мошенничестве, присвоении и растрате, совершенных с использованием служебного положения. Большинство из этих преступлений совершаются из корыстных побуждений.

Также руководитель СУ СК не оставил без внимания «беловоротничковую» преступность, то есть преступления, совершаемые должностными лицами, хорошо образованными, высококвалифицированными, занимающими определённое положение в обществе. Такие преступления совершаются по детально продуманным алгоритмам, иногда с использованием оснований для получения денег якобы законным путём, заметил он.

Стариков подчеркнул, что вопросам выявления, пресечения, предупреждения и расследования преступлений коррупционной направленности уделяется повышенное внимание.

По данным управления СК, за 9 месяцев 2017 года в Тульской области возбуждено 79 уголовных дел коррупционной направленности.