В Алексине никто не хочет обслуживать микрорайон, где по вине УК погибла женщина

Управляющие компании не хотят обслуживать микрорайон Соцгород в Алексине, где зимой из-за упавшей сосульки погибла женщина.



Напомним, директор управляющей компании «Наш дом I», 49-летний Юрий Суховеев был осуждён на 2 года лишения свободы по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствие и суд установили, что в результате бездействия со стороны директора УК Юрия Суховеева, выразившегося в непроведении работ по очистке от снега, наледи и сосулек крыши дома на улице Мира, 18 февраля 2017 года погибла женщина от упавшей на неё с крыши наледи.

Суховеев будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, также ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок 2 года. В возмещение морального вреда суд взыскал с осуждённого в пользу потерпевших 1,3 млн рублей и компенсацию материального ущерба в размере свыше 64 тысяч рублей.

«Обращаюсь через Вас к Губернатору Тульской области Дюмину, так как не единожды слышала, что он помогает решать многие, даже, казалось бы, самые сложные вопросы.

Я жительница Алексина, исправно плачу за все коммунальные услуги. Мой дом — ул. Мира, 18/11, а вместе с ним и более 100 домов в микрорайоне Соцгород, находились в обслуживании управляющей компании Наш дом 1.

Директора нашей управляющей компании посадили в тюрьму. По иронии судьбы, он был признан виновным в ненадлежащем содержании того дома, в котором я проживаю: а именно, не была вовремя удалена наледь с крыши, и это привело к гибели молодой женщины.

Вчера я обратилась в наше ЖКО по вопросу плохого отопления и внезапно узнала, что наша управляющая компания прекратила свою работу и наш дом больше не обслуживает. На вопрос: „А что теперь с нами будет?“, люди, собирающие бумаги в коробки, ответили, что администрация не выполнила своих обязательств по устранению причин, повлёкших трагедию и, что теперь ни в городе, ни в области не найдётся ни одной компании, готовой принять в управление старые проблемные дома и повторить судьбу бывшего директора, находящегося в местах лишения свободы.

В администрации города мне удалось выяснить, что о своём намерении прекратить обслуживание крупнейшего микрорайона, в котором находится и само здание администрации, управляющая компания уведомила ещё месяц назад. На вопрос: „Что будет с нашим домом?“ Чиновники не ответили ничего вразумительного. По этой причине я не стала терять время и записываться на приём к главе района, а пишу напрямую к Вам, Алексей Геннадьевич!

Я советовалась с юристом, который пояснил, что администрация, как собственник неприватизированных квартир, должна инициировать собрание о выборе новой управляющей компании или провести конкурс по ее отбору, не дожидаясь коммунального коллапса у себя под носом. Если честно, мне мало о чем говорит слово „конкурс“ и „отбор“, я знаю одно — мой дом и ещё больше 100 домов в Алексине этой зимой останутся без отопления, водоснабжения и аварийного обслуживания. Мусор с контейнерных площадок уже перестал вывозиться. От соседки я узнала, что паспортисты отказали ей в прописке внучки и в выдаче справки о составе семьи, так как наш дом более не обслуживается. Но даже не это главное. С момента трагедии прошёл почти год, а смерть человека никого ничему не научила. Ведь существуют целые инженерные решения, причём, не очень дорогие! Нам, жителям дома, ежедневно приходится проходить через место, где погибла женщина, на работу, в аптеку или магазин. И с каждым снегопадом страх за жизнь и здоровье — свою или близких людей, только нарастает.

Прошлой зимой проморгали дом. Этой — целый район под прицелом сосулек, которые некому будет счищать. И это намного страшнее, чем перспектива встретить Новый год с мусорным контейнером вместо подарков, под главной елкой города», — рассказала одна из жительниц порталу «Блоха-инфо».