Суворовские чиновники обсудили борьбу с коррупцией

В Суворовском районе по инициативе прокуратуры прошло заседание межведомственного Совета по противодействию коррупции.



В нём приняли участие представители администраций района и поселений, руководителей образовательных учреждений, муниципальных служб.

Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

На заседании обсуждались вопросы взаимодействия органов местного самоуправления по борьбе с коррупционными проявлениями, вопросы профессиональной этики, предоставление сведений о доходах и расходах муниципальных служащих.