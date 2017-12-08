Дюмин поставил цель к 2021 году увеличить посевную до 1 миллиона га

7 декабря в Тульском кремле подвели итоги сельскохозяйственного года.



В мероприятии приняли участие руководители и специалисты сельхозотрасли, ветераны и заслуженные работники сельского хозяйства.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что в этом году был собран рекордный за 30 лет урожай зерновых и зернобобовых культур. Кроме того, Тульская область занимает второе место в стране по урожаю картофеля и рапса. За последние 15 лет у региона лучшие показатели по посевным площадям – более 860 гектаров.

«Наши дальнейшие цели – к 2021 году увеличить посевную площадь до 1 миллиона гектаров, сохранить свои позиции по валовому сбору основных культур, успешно завершить реализацию всех инвестиционных проектов. Уверен, что выполнить эти задачи нам по силам», — сказал Дюмин.