В Тульской области хотят развивать институт семейной медиации

6 октября в Тульской области прошло совещание по вопросу развития семейной медиации.



В нём приняли участие президент «Центра правовой реформы» Рустем Максудов, представители министерства труда и социальной защиты, министерства образования и органов ЗАГС.

Сейчас в России активно обсуждаются возможности использования медиативных процедур для урегулирования различных конфликтов, возникающих из гражданских правоотношений, в том числе при определении порядка общения, места жительства детей. Однако на данном этапе новые социально-правовые формы примирения и посредничества сложно внедряются в практику.

При оказании помощи в урегулировании конфликта процедура медиации позволяет построить иной тип взаимоотношений между людьми. Медиация вносит в урегулирование споров общечеловеческие ценности и старается сохранить нормальные отношения и уравновешенное состояние обратившихся к медиации людей.

«К сожалению, рост конфликтности в сфере семейно-бытовых отношений, большое количества разводов, повышает риск нарушения прав детей на общение с родителями и родственниками, в том числе и из-за неблагополучного психологического климата в семье», — отметила детский омбудсмен Наталия Зыкова.

Согласно федеральному законодательству применение процедуры медиации в судебном разбирательстве и в досудебном урегулировании споров ситуации должно носить профессиональный характер.

Зыкова акцентировала особое внимание на необходимости создания единой системы и подходов по профилактике нарушений прав детей на общение с родителями и иными родственниками.

По итогам совещания участники пришли к решению о необходимости в целях развития практики семейной медиации в Тульской области

разработать Концепцию развития семейной медиации, утвердить порядок взаимодействия между органами, проводящими медиацию, популяризировать медиацию среди граждан, учреждений, ВУЗов, родительского сообщества.