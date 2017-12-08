Сегодня в Туле выберут маму года

8 декабря в 15:00 мск в МЦ «Родина» в Туле пройдёт финал V городского конкурса «Мама года».



Конкурс приурочен ко Дню матери. Отборочный тур состоялся 27 ноября, по его итогам в финал прошли шесть участниц.

В финале им предстоит выполнить следующие конкурсные задания: «визитка» (видео-презентация о своей семье), творческий номер, интеллектуальный конкурс «Страна детства» (участницам предстоит ответить на каверзные вопросы по мотивам сказок, песен и фильмов), дефиле в вечерних платьях.

Кроме того, каждая участница представит домашнее задание — кулинарный конкурс «Мама может».