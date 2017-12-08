В администрации Тулы напомнили, что грозит за незаконную торговлю

Администрация Тулы на своём сайте напомнила, какое наказание грозит за незаконную торговлю.



В соответствии с изменениями, внесёнными в сентябре 2017 года в закон №388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области», за несанкционированную торговлю предусмотрены штрафные санкции.

Статья 8.2 (самовольная установка объектов мелкорозничной торговли) предусматривает штраф в размере 2,5-5 тыс. рублей для граждан, и 5-7 тыс. рублей для должностных лиц, статья 9.1 (торговля в неустановленных местах) — штраф в размере 1-5 тыс. рублей для граждан и 5-10 тыс. рублей для должностных лиц.