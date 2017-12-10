Администрация: Девять тульских УК плохо убирают снег

В администрации Тулы по результатам мониторинга работы управляющих компаний назвали те из них, которые допускают систематические нарушения в зимний период.



Как сообщила замначальника управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова, по итогам рейдов инспекторов УАТН неудовлетворительные результаты по уборке придомовых территорий показали МУП «Ремжилхоз», ООО «Астек», УК «Домоуправ», УК «Жилцентр», ООО «Тулжилхоз», ООО «УК «Арсенал», УК «РЭМС», ООО «УК «Лидер», УК «Домовой».

Первый замглавы администрации Тулы Владислав Галкин призвал начальника ГЖИ Алексея Бирюлина учесть при составлении очередного рейтинга УК информацию по тем управляющим компаниям, у которых выявлены нарушения в работе по уборке снега.

В соответствии с Правилами благоустройства Тулы, управляющие компании должны убирать входные группы и проезжую часть на территории МКД. Асфальт должен быть чистым, без снега и наледи. В гололёд нужно проводить обработку противогололёдными составами. В случае снегопада уборка дворовой территории производится в течение двух часов по его окончании. Галкин отметил, что обращения жителей по вопросам некачественной уборки дворов должны устраняться оперативно – в течение рабочего дня с момента, когда УК уведомлены о выявленных нарушениях.

За неисполнение Правил благоустройства, который составляет для юридического лица от 100 до 300 тысяч рублей.