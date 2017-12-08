Руководитель СКР назвал самых главных коррупционеров страны

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что наиболее подвержены коррупции в России правоохранители, муниципальные чиновники, а также врачи, учителя и военные.



«Чаще других фигурантами уголовных дел о коррупции становятся представители правоохранительных органов, должностные лица муниципальных учреждений и предприятий, органов местного самоуправления, а также образования и здравоохранения, военнослужащие», — сказал он в интервью «Российской газете».

По его словам, в числе обвиняемых 845 сотрудников органов внутренних дел, 571 должностное лицо государственных, муниципальных учреждений и предприятий, 529 должностных лиц органов местного самоуправления, 490 военнослужащих, 277 работников образования и науки, 221 работник здравоохранения.

«Помимо этого более 400 обвиняемых — это лица, в отношении которых применялся особый порядок уголовного судопроизводства: прокуроры, судьи, следователи, адвокаты и другие. Есть и достаточно высокопоставленные лица, я думаю, перечислять их не стоит, так как эти имена и фамилии всем хорошо известны из СМИ. Всего же перед судом предстало более 7 тысяч фигурантов уголовных дел», — добавил глава СК.