Тульские СК и Общественная палата заключили соглашение

Сегодня в Туле прошёл форум на тему «Взаимодействие органов прокуратуры с институтами гражданского сообщества, органами государственного и муниципального управления в сфере противодействия коррупции».



Задачи форума – выявление наиболее проблемных вопросов в сфере противодействия коррупции, принятие комплекса мер, направленных на формирование негативного отношения общества к коррупции, выработка совместных решений, направленных на повышение эффективности антикоррупционной деятельности.

В рамках форума между управлением Следственного комитета РФ по Тульской области и региональной Общественной палатой заключено Соглашение о взаимодействии.