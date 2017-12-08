Воронцов назвал перезагрузку общественных советов «максимально прозрачной»

7 декабря в Туле по инициативе региональной Общественной палаты прошли общественные слушания проекта методических рекомендаций по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.



На мероприятии обсудили рекомендации по формированию и организации деятельности общественных советов.

Председатель Общественной палаты региона Александр Воронцов отметил, что в этом году в Тульской области прошла перезагрузка общественных советов при органах исполнительной власти и муниципальных образований Тульской области.

«Мы были первыми, кто реализовал данный проект в субъекте Российской Федерации. Процесс формирования был максимально прозрачным для всех граждан. Мы и сейчас дополняем и совершенствуем нормативную базу для работы общественных советов» — подчеркнул Воронцов.

В то же время в районах Тульской области при реализации «Перезагрузки 71» возникли казусы. Так, в Новомосковске обнаружили, что перезагрузка общественных советов прошла не по правилам, были утверждены люди, которые не подавали заявки на общих условиях. В Алексине также были вопросы к формированию деятельности совета и его взаимодействию с властью. В Ясногорске член совета Владислав Плотников отмечал, что заседаниями совета руководит глава муниципалитета. А в Киреевске, например, всё прошло гладко, в результате в совете оказались одни директора, председатели и пенсионеры.

Вопрос о легитимности таких советов ставила «Гражданская палата». Тульский краевед Сергей Демидов также назвал нынешнюю «добровольно-принудительную» общественную деятельность подменой бездеятельности чиновников. Он же говорил о проблемах с технической стороной «Перезагрузки».

На днях скандал получился в Суворове, где исключили из состава совета активиста, прошедшего туда по квоте Общественной палаты.