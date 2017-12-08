Беглов может уйти с поста полпреда президента в ЦФО

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе может покинуть свой пост.



Как сообщает ЗАКС.Ру, его могут перевести в Северо-Западный округ на место Николая Цуканова, который уйдёт до середины следующей недели.

Цуканов был полпредом по СЗФО с июля 2016 года. До этого в течение шести лет чиновник являлся губернатором Калининградской области и не раз становился объектом критики жителей региона. К примеру, в 2011 году в местной газете было опубликовано «Открытое письмо жителей Калининградской области президенту России Д. А. Медведеву» с требованием отправить в отставку правительство региона и решить дальнейшую судьбу «горе-губернатора». Цуканова винили в кумовстве и в назначении на ключевые посты людей с «криминальным прошлым или пришедших из бизнеса и лоббирующих свои корыстные интересы», отмечает ЗАКС.Ру.

Александр Беглов с мая 2012 года занимает пост полпреда президента в ЦФО. Во времена президентства Дмитрия Медведева был заместителем руководителя администрации президента, которую тогда возглавлял Сергей Иванов. В полпредстве СЗФО Беглов трудился с 2003 по 2004 год в должности первого заместителя полномочного представителя, а до этого при губернаторе Петербурга Владимире Яковлеве был вице-губернатором города. На посту полпреда президента в ЦФО Беглов неоднократно посещал Тульскую область и участвовал во многих мероприятиях, поддерживая главу региона Алексея Дюмина после его назначения.