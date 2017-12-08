На предприятии «Мираторга» обнаружили африканскую чуму свиней

На одной из площадок агрохолдинга «Мираторг» в Белгородской области обнаружена африканская чума свиней, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Россельхознадзор.



На площадке с поголовьем в 24 тысячи голов введён карантин, говорит представитель компании. Для сравнения, в год «Мираторг» всего забивает около 3,5 млн свиней. Если диагноз подтвердится, всё поголовье на этой площадке будет уничтожено, уточняется в сообщении «Мираторга».

«Мираторг» – крупнейший в России производитель свинины и говядины, согласно Национальному союзу свиноводов и Национальной мясной ассоциации. За прошлый год компания произвела 409 тысяч тонн свинины (11,5% рынка).

«Мираторг» инвестировал свыше 727 миллионов рублей в реализацию проекта по созданию кластера мясного скотоводства в Тульской области с прогнозируемой мощностью до 50 тысяч голов скота. «Мираторг» владеет 16 тыс. га земли в Арсеньевском, Белёвском, Тёпло-Огарёвском и Чернском районах Тульской области и в дальнейшем планирует расширить свои владения до 100 тыс. га.