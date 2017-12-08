Туляку, обвинённому в педофилии, грозит от 12 лет тюрьмы

Обвиняемый в совершении преступления сексуального характера в отношении девочки в Туле заключён под стражу.



Напомним, происшествие случилось 13 октября на улице Белкина. 6 декабря подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 21-летний ранее судимый за хищение житель Ленинского района.

7 декабря мужчине предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.