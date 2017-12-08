Тульский Совет отцов возглавил депутат гордумы Веселов

Сегодня в Туле прошло первое заседание Совета отцов при уполномоченном по правам ребёнка.



Председателем совета избран депутат Тульской городской Думы Павел Веселова, его заместителями — руководитель АНО «МОГУ» Евгений Макалов и отец четверых детей Владимир Сёмин.

Участники наметили план работы совета на 2018 год. Это социальная реклама, оказание помощи одиноким отцам, воспитывающим детей, мероприятия в социальных учреждениях для несовершеннолетних.

По словам омбудсмена Наталии Зыковой, такой совет будет способствовать повышению статуса отца в российской семье, его значимой роли в воспитании детей, дальнейшему укреплению семейных ценностей.

Одной из основных задач работы совета является активизация деятельности мужчин в вопросах укрепления и развития институтов семьи и детства.

До конца года должен появиться Совет отцов на федеральном уровне, при участии уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анне Кузнецовой.