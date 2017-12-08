Тульский Совет отцов возглавил депутат гордумы Веселов

Сегодня в Туле прошло первое заседание Совета отцов при уполномоченном по правам ребёнка.

Председателем совета избран депутат Тульской городской Думы Павел Веселова, его заместителями — руководитель АНО «МОГУ» Евгений Макалов и отец четверых детей Владимир Сёмин.

Участники наметили план работы совета на 2018 год. Это социальная реклама, оказание помощи одиноким отцам, воспитывающим детей, мероприятия в социальных учреждениях для несовершеннолетних.

По словам омбудсмена Наталии Зыковой, такой совет будет способствовать повышению статуса отца в российской семье, его значимой роли в воспитании детей, дальнейшему укреплению семейных ценностей.

Одной из основных задач работы совета является активизация деятельности мужчин в вопросах укрепления и развития институтов семьи и детства.

До конца года должен появиться Совет отцов на федеральном уровне, при участии уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анне Кузнецовой.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here