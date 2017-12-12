Тульским почтальонам проиндексируют зарплату

Тульские почтальоны будут больше зарабатывать.



Об этом стало известно во итогам рабочей встречи губернатора Тульской области Алексея Дюмина с гендиректором «Почты России» Николаем Подгузовым.

«Я часто выезжаю в районы области, общаюсь с жителями. И везде остро стоит вопрос о низкой зарплате почтальонов. А работа у них очень ответственная и подчас тяжёлая. Нередко — в сложных погодных условиях», — сказал Дюмин.

Он добавил, что для решения этой проблемы были направлены письма в адрес министра связи и массовых коммуникаций и председателя правительства РФ.

По словам Подгузова, была создана рабочая группа по вопросам улучшения качества почтовых услуг, ремонта отделений и повышения заработной платы сотрудников.

«Вопрос о зарплатах находится на моём постоянном контроле — нам важно, чтобы труд почтовиков достойно оплачивался. Зарплата почтальонов и операторов регулярно индексируется, следующее повышение в Тульском филиале будет уже в январе 2018 года», — сказал он.