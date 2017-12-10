В трёх тульских ресторанах не соблюдали санитарные нормы

Прокуратура и Роспотребнадзор выявили несоблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в трёх тульских заведениях общепита.



Нарушения нашли в ресторанах «Лимон», «Пётр Петрович» и «Загляни Генацвале».

Обнаружено, что здесь допускается использование посуды и тары, не подлежащей повторному применению, в складских помещениях для хранения пищевых продуктов отсутствуют измерительные приборы для контроля температурно-влажностного режима хранения, не проводится ежедневная оценка качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, маркировочные ярлыки с указанием срока годности продукции не сохраняются до полного использования продукта.

По результатам проверки в отношении должностных лиц данных организаций возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ.