В Богородицке при капремонте крыши дома разрушилась стена

В Богородицке прокуратура нашла нарушения, допущенные при капитальном ремонте домов на улице Карла Маркса, 48А и Володарского, 42.

Установлено, что договор на капремонт крыш двух домов заключён Фондом капитального ремонта Тульской области с подрядной организацией ООО «Гиперион».

При производстве работ произошло разрушение примыкания стены кровли с выпаданием элементов стены. Кроме того, при демонтаже старой кровли с фасада дома на улице Карла Маркса осыпалась штукатурка. При этом, «Гиперион» не устранил допущенные нарушения.

По результатам проверки директору ООО «Гиперион» внесено представление об устранении нарушений законодательства.

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