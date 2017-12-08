Активистку тульского НОДа возмутили аббревиатура «ВОВ» и надпись на английском

Активистка тульского отделения Национально-освободительного движения России Ирина Павлова считает аббревиатуру «ВОВ» неуважительной по отношению к памяти о Великой Отечественной войне.



В связи с этим она предложила тульскому правительству расшифровывать эту аббревиатуру на указателях к памятникам.

«Почему на коричневых указателях к памятникам Великой Отечественной Войны написано скромненько „Памятник ВОВ“, („кто это такой ВОВ“?) но полностью „Great Patriotic War“. Будто бы это была Великая Патриотическая Война Америки. Логичнее было бы написать наоборот — Памятник Великой Отечественной Войны и GPW, или равноценно, чтобы и Русские люди помнили и чтили, и иностранные гости города знали. Почему слова Великая Отечественная Война сокращены до аббревиатуры? В моем понимании, это проявление неуважения к памяти о Великой Отечественной Войне.

Понятно, что переделывать таблички сейчас наверное затратно, но на будущее при установке новых или плановой/внеплановой замене уже существующих можно внести коррективы и писать „Великая Отечественная Война“ полностью?» — пишет она на форуме областного правительства.