В Суворовский район нагрянул Росгидромет

В Суворовский район приехали сотрудники Росгидромета и Московско-Окского бассейнового водного управления.



Как сообщает общественник, член местного отделения «Опоры России» Сергей Каплунов, они проводят исследования федерального водного объекта.

По словам Каплунова, им незаконно владеет сын главы администрации Суворовского района Геннадия Сорокина.

Ранее в фильме-расследовании было рассказано о том, что глава района и его семья построили два дома в водоохранной зоне и перекрыли доступ к водоёму.

Суворовцы уже неоднократно обращались в правоохранительные органы с инициацией проверки.