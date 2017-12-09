Лаборатории ТЭЦ в Тульской области прошли аттестацию

Центральный филиал «Квадры» в 2017 году направил 7 млн рублей на на реализацию экологической программы в Тульской, Рязанской и Калужской областях.



В этом году помимо природоохранных мероприятий проведена аттестация химических лабораторий Алексинской и Дягилевской ТЭЦ, а также лабораторий группы наладки оборудования Новомосковской ГРЭС, Ефремовской и Алексинской ТЭЦ.

«Наши специалисты-экологи осуществляют постоянный контроль состояния воздуха, водных ресурсов и почвы в санитарно-промышленной зоне электростанций», — пояснил главный инженер филиала ПАО «Квадра» — «Центральная генерация» Станислав Иванов.

В рамках экологической программы в 2017 году проведено водолазное обследование плотины Любовского водохранилища на Новомосковской ГРЭС, отремонтированы гидротехнические сооружения Дягилевской ТЭЦ. Кроме того, выполнено многофакторное исследование золошлакоотвалов Алексинской ТЭЦ, по результатам которого филиал получил положительную оценку их прочности и эксплуатационной надёжности.