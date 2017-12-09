Почему Дюмин лишает глав муниципалитетов права решающего голоса

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс в облдуму закон, предполагающий лишить главу муниципального образования, в том числе вновь образованного, права решающего голоса.



Документ кардинально скорректировал нормы двух региональных законов «Об установлении порядка избрания и полномочий главы вновь образованного муниципального образования на первый срок его полномочий, статуса указанной должности в структуре органов местного самоуправления» и «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с организацией и деятельностью органов местного самоуправления на территории Тульской области», пишет «МК».

В частности, в абзаце закона о порядке избрания, полномочиях и статусе глав, регламентирующим, что «Глава является высшим должностным лицом муниципального образования и исполняет полномочия председателя представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса», предлагается исключить слова «с правом решающего голоса».

Соответствующие исключения предусмотрены в ст 4 Закона «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с организацией и деятельностью органов местного самоуправления на территории Тульской области».

Изменения продиктованы требованиями федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Закон вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.