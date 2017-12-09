Музей Поленова номинирован на престижную европейскую премию

Музей В. Д. Поленова в Заокском районе номинирован на премию «Европейский музей года – 2018» (EMYA).



В рамках отборочного тура, прошедшего в текущем году, Поленово посетил член жюри, который ознакомился с экспозицией и деятельностью музея. Имела значение и то, что музей-заповедник уже два года проводит международные фестивали: в 2016 году прошла «Неделя франкофонии», а в 2017 – российско-израильский фестиваль «В поисках Земли Обетованной», сообщают «Заокские вести»

Всего в конкурсе участвуют 40 музеев. Итоги подведут на Европейском музейном форуме в Варшаве в мае 2018 года.

Конкурс «Европейский музей года» был основан в 1977 году под эгидой Совета Европы Кеннетом Хадсоном — известным музейным гуру, автором издания «Влиятельные музеи», которое можно назвать самой значимой книгой в музеологии XX века.