Заморозку накопительной пенсии продлили на год

Госдума приняла во втором чтении законопроект, продлевающий на год срок действия моратория на формирование средств пенсионных накоплений.



Таким образом, существующий сегодня порядок, при котором полный размер индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) направляется на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы будет продлён до 2020 года включительно. Такой порядок действует в России с 2014 года.

По оценкам авторов законопроекта, такая мера принесет в бюджет Пенсионного фонда порядка 551,3 млрд рублей дополнительных доходов.

Как подчёркивают депутаты, объём пенсионных прав застрахованных лиц от принятия закона не уменьшится, поскольку суммы страховых взносов будут отражены на индивидуальном лицевом счёте застрахованного лица и учтены при определении величины его индивидуального пенсионного коэффициента за 2020 год.