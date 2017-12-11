Тульскую деревню снабжала бесхозная теплосеть

Прокуратура просит суд обязать администрацию Каменского района оформить в муниципальную собственность теплосеть в деревне Яблонево.



В ходе проверки было выявлено, что в нарушение требований законодательства о муниципальной собственности при эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжение населения деревни обеспечивает бесхозная теплосеть.

В связи с этим, прокурором в Ефремовский районный суд направлено исковое заявление об обязании администрации принять комплекс мер, направленных на оформление права муниципальной собственности.