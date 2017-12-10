В Тульской области малоимущей многодетной семье выделили «квартиру» без окон, дверей, раковины и унитаза (видео)

Многодетная семья из Тульской области рассказала, в каком состоянии предоставляют квартиры людям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.



Многодетная мама Екатерина и ее семья долгое время стояли в очереди на бесплатное предоставление муниципального жилья, будучи официально признанные малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий.

После продолжительных поисков, им была предоставлена трёхкомнатная квартира в селе Грицово. Однако радость у людей была недолгой.

После осмотра состояния полученного помещения, «счастливые» новосёлы испытали легкий шок. В их новой квартире практически, нет нормальных стен, нет полов, нет дверей, нет окон, нет раковины, нет унитаза... нет ничего. Помещение абсолютно непригодно для проживания, а для проведения, хотя бы, косметического ремонта, требуется вложить средства, приблизительно сопоставимые со стоимостью самой квартиры. Разумеется, что у многодетной, признанной малоимущей семьи, таких денег нет.

Примечательно, что работники администрации прекрасно знали о состоянии предоставляемого жилья, однако каких-либо денег на его ремонт, выделить отказались. В этой связи особый цинизм вызывает выписанный чиновниками ордер, согласно которому предоставляемое помещение полностью соответствует всем санитарным нормам и пригодно для проживания, пишет «Новомосковск сегодня».

Со слов заявителя, в городской администрации пояснили, что теперь изменить что-либо в этой ситуации уже невозможно. Семья вправе или отказаться от предоставленного жилья, но в этом случае, ей придётся заново становиться в очередь на его получение, или производить ремонт за свой счёт, так как вкладывать бюджетные средства в ремонт никто не будет.

Возникает вопрос: для чего принимаются подобные решения? Можно предположить, что только для галочки, точно так же, как и в ситуации с предоставлением земельных участков без дорог и инженерных коммуникация для многодетных родителей. Формально проблемы решены, а на деле, ничего кроме снижения доверия и уважения к муниципальной власти, такие решения как это, у людей не вызывают.