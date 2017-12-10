В ЦФО больше всего шизофреников

Лидером по заболеваемости шизофренией среди российских регионов оказался Центральный федеральный округ.



Как сообщает Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, в 2016 году в ЦФО на 100 тыс. населения приходилось 370,9 больного шизофренией.

За ЦФО идут Уральский (343,2) и Сибирский (343,1) округа. Меньше всего больных шизофренией было зафиксировано на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе (ЮФО) — 288 и 292,2 соответственно, сообщает RT.

Как отмечает медицинская организация, за период 2012–2016 годов число больных шизофренией снизилось с 493,7 до 488,5 тыс. человек (1,1%).

40% случаев заболеваемости — это генетические и наследственные причины, 60% — связаны с различными внешними обстоятельствами, включая взаимоотношения в семье, на работе, качество жизни, связь с вредными производствами и неблагоприятными природными явлениями.