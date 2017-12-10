Политологи считают, что тулякам довольно счастливо живётся при Дюмине

Эксперты «Института политического анализа и стратегий» определили самые счастливые регионы Центрального федерального округа.



По итогам тщательного изучения социального самочувствия жителей 17 областей ЦФО (кроме Москвы) самыми счастливыми они назвали Белгородскую область губернатора Евгения Савченко, Тамбовскую область Александра Никитина и Липецкую область Олега Королёва.

При изучении проблемы и формулировании выводов эксперты опирались на следующие источники информации: СМИ и социальные сети, социологические опросы жителей, публичные жалобы и обращения в различные инстанции, сообщает «Экономика Черноземья и жизнь регионов».

Изначально в шорт-лист рейтинга самых счастливых регионов вошли шесть областей: помимо трёх регионов-победителей это Калужская (губернатор Анатолий Артамонов), Курская (Александр Михайлов) и Тульская (Алексей Дюмин) области.

В конце ноября экспертами АНО «Институт политического анализа и стратегий» были названы самые несчастные регионы ЦФО, в число которых вошли Владимирская область Светланы Орловой, Московская область Андрея Воробьёва и Орловская область Андрея Клычкова.

Опрошенные респонденты отметили низкий уровень удовлетворённости населения социально-экономическим развитием этих регионов, общей неудовлетворённости политической ситуации, а также выявили наиболее проблемные с имиджевой точки зрения конфликты и противоречия, повлиявшие на положение этих областей в рейтинге.