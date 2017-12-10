В тульском прянике обнаружили пальмовое масло

Жительница Тулы обнаружила в составе тульского пряника пальмовое масло.



Внимательная девушка изучила обёртку от пряника и поделилась фотографией с перечнем компонентов, входящих в состав продукта.

В комментариях один из туляков опубликовал обёртку от пряника фабрики «Ясная Поляна», где тоже используются заменители жира с пальмовым маслом.

Большая проблема пальмового масла в России — его низкое качество. Очень часто его используют для изготовления фальсификата. Как писал портал Утро.ру, Еврокомиссия и зарубежные учёные добились запрета на использование пальмового масла при производстве продуктов питания.

Из молочной продукции чаще всего в России фальсифицируют сливочное масло, которое повсеместно делается из растительного пальмового масла. В России также уже озаботились этим вопросом, в ноябре с инициативой о введении уголовной ответственности за производство, ввоз в Россию в целях сбыта фальсифицированной пищевой продукции и её реализацию выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Госдуме также недавно предложили признать McDonald’s и KFC иностранными агентами, так как они прививают россиянам «чуждый и нездоровый образ жизни», а также предлагают некачественный фастфуд с использованием пальмового масла.