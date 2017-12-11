Не выборы, а просто праздник какой-то

Тульской области придётся поднапрячься и провести день голосования на предстоящих президентских выборах как праздник.



Такое поручение регионам дал Кремль, сообщает «РБК» со ссылкой на источник, близкий к руководству одного из субъектов РФ, и два источника, близких к администрации президента.

Собеседники издания объяснили, что культурные и спортивные мероприятия, продажа еды и товаров должны помочь повысить явку на выборах.

Варианты привлечения избирателей на участки обсуждались на кремлёвском семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике и заместителей полпредов президента по внутренней политике. Среди таких вариантов — организация на избирательных участках комнат для детей, а также проведение в день голосования опросов, касающихся тех или иных аспектов жизни в конкретном населённом пункте.

Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года. О планах выдвижения на пост президента уже заявили действующий глава государства Владимир Путин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, уполномоченный по правам предпринимателей, председатель «Партии роста» Борис Титов.