В Богородицке загорелась квартира

10 декабря 2017 года в 20:00 мск на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Коммунаров в Богородицке.



На место происшествия выехали два пожарных расчёта ПСЧ-68. Пожарные прибыли на место 20:04 мск, открытое горение ликвидировано в 20:07 мск. Имеется пострадавший.

В результате происшествия в комнате размером 3×5 м обгорел диван на площади 1,5 м.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.