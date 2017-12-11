Мень рассказал, какой объём жилья будет введён в России в будущем году

По предварительным данным в этом году в России будет введено 76 млн кв. м жилья.



Об этом сообщил глава Минстроя Михаил Мень на пленарной сессии конференции «РБК» об итогах года рынка недвижимости.

Он также сделал прогноз и по будущему году.

«По нашим оценкам, мы в будущем году можем выйти на 80 млн квадратных метров», — сказал министр.

Росту объёмов жилищного строительства в 2018 году, по его мнению, будет способствовать новая программа специального ипотечного кредитования на приобретение строящегося жилья семьям, имеющим двух и более детей.