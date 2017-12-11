По подозрению в педофилии арестован 38-летний туляк

Тульский суд арестовал обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки на улице Первомайской.



Происшествие случилось 8 ноября. Спустя месяц в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления задержан. Это 38-летний житель Тулы, имеющий семью и работу.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

10 декабря суд удовлетворено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее за аналогичное преступление был арестован 21-летний житель Ленинского района.