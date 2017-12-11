В Заокском районе хотели незаконно выдворить иностранца из страны

Прокуратура Заокского района обнаружила нарушения требований административного законодательства в деятельности местного ОМВД и комиссии по делам несовершеннолетних заокской райадминистрации.



5 декабря 2017 года старший инспектор по делам несовершеннолетних составил на несовершеннолетнего гражданина Таджикистана протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).

6 декабря материал об административном правонарушении с сопроводительным письмом за подписью начальника ОМВД был направлен в КДНиЗП администрации района. Постановлением КДНиЗП от 7 декабря несовершеннолетний признан виновным, ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.

Однако, исходя из норм закона, правом на рассмотрение и принятие решения по делам об административных правонарушениях по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, связанных с выдворением иностранных граждан за пределы России, облает только суд

Таким образом, КДНиЗП при рассмотрении административного материала и вынесении постановления вышла за рамки представленных настоящим Кодексом полномочий. В связи с чем вынесенное постановление по делу об административном правонарушении является незаконным.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района 11 декабря на постановление КДНиЗП принесён протест, который направлен в Заокский районный суд, а также внесены представления главе администрации района и начальнику ОМВД.