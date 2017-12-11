Тульские «Панцирь» и «Корнет» покажут в Кувейте

Компания «Рособоронэкспорт», входящая в состав госкорпорации «Ростех», примет участие в Международной выставке и конференции вооружения и военной техники Gulf Defense & Aerospace 2017, которая пройдёт с 12 по 14 декабря в Эль-Кувейте.



Здесь будет представлена информация о более чем 200 образцах продукции военного назначения. В российской экспозиции принимают участие шесть российских предприятий-производителей вооружения и военной техники.

Так, здесь покажут зенитные ракетные комплексы «Top-М2КМ» и «Бук-М2Э», переносной зенитный ракетный комплекс «Игла-С», зенитную ракетную систему С-400, танки Т-90С и Т-90МС, бронетранспортёр БТР-82А, истребители Су-35 и МиГ-29М/М2, учебно-боевой самолёт Як-130, вертолёты Ка-52, Ми-28НЭ, Ми-35М и Ми-171Ш, а также сторожевые корабли, патрульные катера, стрелковое оружие и средства ближнего боя.

На выставке будут и разработки тульского КБП — противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».