Дипломные работы обяжут выложить в интернет

Минобрнауки вводит обязательную публикацию студенческих дипломных работ в интернете.



Согласно новому законопроекту, при проведении итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования (специалитета, магистратуры) образовательная организация обязана обеспечить размещение полных текстов выпускных квалификационных работ обучающихся, завершающих обучение в текущем учебном году, на своём официальном сайте в интернете.

Исключение составят тексты выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, коммерческую тайну и иную охраняемую законом тайну.