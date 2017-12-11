10 лет строгого режима получил житель Тульской области за убийство 8 марта

В Ефремовском районе 22-летний местный житель признан виновным в убийстве.



Ночью 8 марта в одной из квартир Ефремов после ссоры с сожителем женщина вышла на улицу, где встретила своего 52-летнего знакомого, предложившего заступиться.

Женщина проводила знакомого до квартиры, где оставался её сожитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Вошедшему в жилище мужчине злоумышленник нанёс несколько ударов молотком по голове.

От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице спустя несколько часов.

Приговором суда убийце назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.