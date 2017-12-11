Дюмин назвал новый детсад в Петровском посёлке Тулы одним из самых современных в ЦФО

11 декабря губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил детский сад в тульском посёлке Петровский.



В компании своего зама Сергея Егорова, министра образования региона Оксаны Осташко, главы администрации Тулы Евгения Авилова он осмотрел территорию, помещения для пищеблока, одной из групп, спортивного и актового залов, бассейна, пообщался с родителями будущих воспитанников.

«Уверен, что это один из самых современных детских садов не только в Тульской области, но и во всём ЦФО», — отметил Дюмин.

При учреждении создан попечительский совет, в состав которого вошла олимпийская чемпиона Ольга Слюсарева. Совместно с воспитателями она будет приобщать детей к занятиям физкультурой и спортом.

Детский сад, рассчитанный на 110 мест, заработает в феврале-марте 2018 года. Средняя наполняемость возрастных групп – 15-20 человек.