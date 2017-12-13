За четыре года в Тульской области отремонтировали и построили 26 детсадов

С 2013 года в Тульской области введено в эксплуатацию 26 зданий детских садов — как вновь построенных, так и прошедших капремонт.



Все они отвечают современным требованиям, отметили в правительстве Тульской области.

В результате создано около 12 тысяч дополнительных мест. Указ президента РФ о ликвидации очерёдности в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет полностью выполнен.

Однако сохраняется очередь для детей в возрасте до 3 лет, всего в регионе места в садах ждут 2680 детей, из них 85% проживают в Туле.

Ликвидировать очереди в детских садах в Тульской области намерены с привлечением к созданию объектов социальных инвесторов.