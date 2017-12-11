Россияне подсели на кредитки

Количество выданных россиянам кредиток выросло почти в 1,5 раза.



За 10 месяцев 2017 года количество новых выданных кредитных карт достигло 5 млн, что на 45,6% больше, чем было выдано за этот же период 2016 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

В первой половине этого года новые кредиты достигли 21% от расходов домохозяйств на конечное потребление, сообщают «Ведомости».

Одновременно увеличивают россияне и долг по кредитным картам. К сентябрю он составил 1,1 трлн рублей, увеличившись с начала июля на 58,2 млрд рублей без учёта просроченной задолженности. Это больше, чем за всё первое полугодие, когда портфель прибавил 45,4 млрд рублей.