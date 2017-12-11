Голодец рассказала, какие новые виды медпомощи будут доступны на областном уровне

Государство установило предельный срок для оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.



Как сообщил на совещании с вице-премьерами председатель правительства Дмитрий Медведев, это и другие правила содержатся в программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2018—2020 годы.

«Очень важно, чтобы люди понимали — государственные поликлиники и больницы не просто обязаны лечить бесплатно, но и понимали перечень видов, форм и условий медицинской помощи, которые оказываются бесплатно. Он закрепляется в этой программе», — отметил глава кабмина.

Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что в документ вошли и новые методы лечения, в частности, методы сердечно-сосудистой хирургии.

Так, по словам Голодец, «аортокоронарное шунтирование раньше было видом высокотехнологичной медицинской помощи, сейчас с учётом проделанной работы, подготовки врачей, переоснащения больниц шунтирование будет проходить на областном, на районном уровне, будет массово доступно гражданам РФ».

«Государство выделяет на здравоохранение в настоящий момент уже весьма приличные средства, законодательство совершенствуется, мы хотим, чтобы такие усилия приводили к конкретным результатам», — подчеркнул Медведев.

Он пояснил, что результатом в данном случае являются «спасенные жизни, выздоровление от тяжёлых заболеваний». По его оценке, «есть результаты по снижению смертности, но, конечно, ещё многое предстоит сделать на этом направлении».

Премьер-министр подчеркнул, что «целый ряд новых направлений вошёл в программу, в частности, впервые установлен предельный срок, в течение которого пациент с онкологическим заболеванием должен получить специализированное лечение». Медведев добавил, что «раньше этот срок вообще не устанавливался».

При этом председатель правительства признал, что «проблем ещё достаточно много, есть проблемы качества медицинских услуг, отношения к пациентам в поликлиниках, больницах».