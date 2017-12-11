ОНФ: Российские учителя не готовы работать по новым стандартам

Большинство школьных учителей не готовы к работе по новым образовательным стандартам, свидетельствуют данные опроса ОНФ.



Эти показатели заметно расходятся с оптимистичными данными, которые приводит Минобрнауки в докладе о ходе выполнения поручения президента РФ о подготовке педагогических кадров с учётом введения государственных образовательных стандартов общего образования.

Для исправления ситуации необходимо привести систему подготовки студентов и повышения квалификации опытных педагогов в соответствие с новыми требованиями, считают в ОНФ.

Федеральный государственный образовательный стандарт – это перечень обязательных требований к каждому уровню обучения. ФГОС общего образования был утвержден в 2012 году, и, по данным Минобрнауки России на 1 сентября этого года, работать по нему готовы 94,5% педагогов.

По итогам опроса ОНФ более 600 учителей из 63 регионов России, только 36% респондентов сообщили, что хорошо знают текст стандарта благодаря курсам повышения квалификации. Ещё 25% отметили, что детально изучили ФГОС самостоятельно, 22% с текстом стандарта не знакомы, но проходили курсы повышения квалификации или посещали семинары. 9% учителей указали, что бегло просматривали текст стандарта, 6% – знают о стандарте в пересказе, а около 2% – совершенно не знакомы с ним.

Курсы повышения квалификации 23% назвали крайне полезными, 20% отметили, что про ФГОС им рассказывали мало, в основном речь шла непосредственно о предмете, который они преподают. Ещё 16% сообщили, что в основном на курсах говорили об отдельных аспектах развития учащихся, но целостной картины о способах реализации стандартов они не получили.

На вопрос, можете ли вы утверждать, что владеете всеми необходимыми педагогическими технологиями для реализации ФГОС, только 20% учителей ответили положительно. 56% сообщили, что владеют несколькими технологиями и приёмами, 10% указали, что не владеют педагогическими технологиями реализации ФГОС. 37% респондентов считают, что и их коллеги, как правило, не знают, как это делать, и преподают, как и раньше.

Только каждый четвертый педагог охарактеризовал стандарт как прогрессивный документ, который позволит школе выйти на новый уровень образования. 30% учителей видят ФГОС как набор малопонятных, местами противоречивых требований, среди которых много ненужных. 14% не считают, что стандарт принёс какие-то новые требования. Более 16% опрошенных не верят, что его вообще возможно реализовать.