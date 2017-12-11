Ясногорского чиновника уволят за неграмотный ответ на жалобу жителей.



Такое поручение главе администрации МО дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщает «Первый тульский».

На оперативном совещании губернатор рассмотрел обращение жителей деревни Гайтурово Ясногорского района. Мужчина рассказал, что к населённому пункту не могут отремонтировать дорогу.

Как пишут заявители, в 2017 году в местном бюджете на ремонтные работы были предусмотрены средства, но в течение года ничего сделано не было. Затем оказалось, что бюджетные средства на дорогу выделяться не будут.

Жители обращались в администрацию муниципального образования, но по телефону им ответили, что дорогу в деревню чинить не будут. Дюмин поручил местному главе уволить сотрудника, который дал такой ответ.

В областном правительстве факт обращения подтвердили, правда о поручении уволить сотрудника умолчали.

«Если пообещали, дорогу нужно сделать. И я уже неоднократно обращал внимание всех глав муниципалитетов на важность работы с обращениями граждан. Прошу организовать работу так, чтобы не вводить жителей в заблуждение своими ответами», — цитирует Дюмина пресс-служба правительства.