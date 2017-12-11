Тулякам вручили Золотые знаки отличия ГТО

11 декабря в молодёжном центре «Родина» состоялось торжественное награждение туляков значками ГТО.



Золотые знаки отличия получили учащиеся образовательных учреждений и сотрудники предприятий.

Отличия I-VII ступеней получили 140 человек. Всего в испытаниях всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняли участие более 17 тысяч человек.

С этого года к выполнению нормативов комплекса ГТО приступили взрослые. Нормативы комплекса выполнили 1895 человек. Из них на золотые знаки отличия – 135 человек, 11 – на серебряные и 7 – на бронзовые.