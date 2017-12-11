В Тульской области «обкатывают» новейшую разведывательную химмашину

В России в рамках совершенствования системы управления и расширения возможностей автоматизированного руководства войсками ВДВ проводят опытно-конструкторские работы «Кассиопея-Д».



В результате появится новый базовый комплекс связи и АСУ, который будут устанавливать на бронированное гусеничное шасси БМД-4М и бронетранспортёр «Ракушка», сообщил командующий Воздушно-десантными войсками России Андрей Сердюков.

Планируется, что перспективную полевую телекоммуникационную систему крылатая пехота начнёт получать уже в будущем году. Кроме того, в ВДВ ожидают серийных поставок современной разведывательной химической машины РХМ-5М, которую только что приняли на вооружение и «обкатывают» в Тульской 106-й воздушно-десантной дивизии. Эта специальная техника тоже создана на унифицированном базовом шасси «Ракушка», что позволит военным вести радиационную, химическую и биологическую разведку местности в боевых порядках, пишет «Российская газета». Производство РХМ-5 было начато на базе ЗАО «Завод Тула» в 2009 году.

Экипаж РХМ-5М — четыре человека. С помощью умной техники они дистанционно обнаружат в воздухе отравляющие вещества, нанесут данные на электронную карту местности и оперативно передадут информацию в автоматизированную систему управления войсками. Кроме того, машина оснащена современным автоматическим метеокомплектом. С его помощью десантникам не составит труда в любой момент узнать скорость и направление ветра, атмосферное давление, температуру воздуха и почвы. Все эти данные аппаратура выведет на автоматизированное рабочее место командира машины.

По заказу ВДВ разработаны и приняты на вооружение и новые средства ПВО — десантируемый модуль планирования, который может одновременно сопровождать до ста воздушных объектов, а также десантируемый модуль разведки и управления, способный обнаружить объект на дальности до 40 километров.