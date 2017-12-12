Сегодня тулякам расскажут, насколько комфортной станет городская среда

12 декабря в 18:30 мск в конференц-зале Музейно-выставочного комплекса Тульского кремля состоится обсуждение проектов благоустройства мест отдыха.



В ходе общественных обсуждений специалисты КБ «Стрелка» представят проекты благоустройства общественных пространств на площади Победы и улице Советской (от улицы Коминтерна до улицы Металлистов).

Предполагается, что эти пространства будут благоустроены по программе «Формирование современной городской среды», реализуемой в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда».

На территории у площади Победы перед главным корпусом ТулГУ проектом предусмотрены замена дорожного покрытия, организация освещения, высадка деревьев, обустройство амфитеатра с кафе. На улице хотят сделать рекреационную зону, озеленение и освещение площади.

К участию приглашаются все заинтересованные туляки. Запись по телефонам: 55-03-93, 8-905-111-93-13.