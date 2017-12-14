Мурзин дал УК сутки на устранение проблем с отоплением

В начале недели в администрации Тулы прошло совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.



В нём приняли участие представители администрации, ГЖИ и обслуживающих организаций.

Замглавы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин отметил, что локальные проблемы подачи тепла в квартиры должны решаться оперативно.

В случае поступления информации об отсутствии тепла в помещении управляющая компания должна устранить нарушение в течение суток, подчеркнул он.