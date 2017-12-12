В тульских домах проверили температурный режим

Начальник управления по городскому хозяйству Валерий Дорожкин отчитался о результатах мониторинга температурного режима в многоквартирных домах и социальных учреждениях Тулы.



С 1 по 30 ноября был проведён мониторинг в 380 многоквартирных домах, что составляет 12% от общего числа МКД с центральным отоплением, а также 58 объектов социальной сферы, что составляет 19% от всего объёма.

По его результатам санитарные нормы температуры в жилых помещениях не нарушаются, системы центрального отопления функционирует в штатном режиме.

В то же время в некоторых домах были выявлены неработающие стояки отопления, нарушения в работе системы ЦО, утечки вводов отопления в дом. Все неполадки устранили, доложил Дорожкин.