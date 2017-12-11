Тульские чиновники за неделю должны придумать, как уберечь жителей от падения сосулек

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил всем главам администраций муниципалитетов во взаимодействии с ГЖИ за неделю разработать план мероприятий, чтобы обезопасить жителей от падения снега и наледи с крыш.



План должен быть реализован 1 февраля, его выполнение поручено взять на личный контроль заместителю губернатора Сергею Егорову.

Напомним, в прошлом году в Алексине произошёл трагический случай — из-за падения сосульки погибла женщина. Директор обслуживавшей дом управляющей компании получил реальный срок. В Новомосковске директора УК оштрафовали за падение наледи на женщину. Аналогичные случаи происходили также в Туле и в Щёкино. В Киреевском районе пришлось подключать прокуроров. В Туле один из жителей даже записал видеообращение, в котором назвал позором плохую очистку крыш и дорог.

Плохо очищались и крыши социальных учреждений — например, в Каменском районе опасности подвергались школьники и детсадовцы.