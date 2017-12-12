Тульская область первой в России приняла закон о СПИК

В 2017 году Тульская область одной из первых в стране приняла региональный закон о специальном инвестиционном контракте (СПИК).



Как рассказал на совещании в правительстве министр экономразвития региона Григорий Лаврухин, теперь крупные инвесторы в сфере промышленности имеют возможность получить льготы до 10 лет по налогам на прибыль и на имущество.

Кроме того, закон о льготах на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) предполагает предоставление налоговых преференций её резидентам. Первой такой территорией в Тульской области должен стать Ефремов.

Также инвесторам, которые направили на реализацию проектов свыше 50 млн рублей, предоставлены налоговые преференции на сумму более 1 млрд рублей. При этом совокупный объём налоговых платежей в 4,5 раза превысил объём полученных льгот, отметил Лаврухин.